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Пятница, 8 июля 2022, 13:49 мск

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В доме убийцы японского экс-премьера обнаружили взрывчатку

В доме, где проживал мужчина, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные полиции.

Правоохранительные органы провели обыск в доме Ямагами Тецуи, который сегодня утром стрелял в Абэ. В здании обнаружили подозрительный предмет. На место прибыли саперы, а жильцов эвакуировали. Предполагаемую взрывчатку вывезут в безопасное место и уничтожат.

Кроме того, стало известно о мотивах Тецуи. На допросе в полиции он заявил, что решился на покушение, «потому что был недоволен политиком».

67-летний Абэ умер в больнице от огнестрельных ранений, полученных во время выступления в городе Нара. Преступник дважды выстрелил в спину политика из дробовика.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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