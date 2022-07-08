В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра

В Японии бывший премьер-министр Синдзо Абэ был ранен в результате покушения. Политика госпитализировали. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел во время выступления на открытом воздухе в ходе предвыборной кампании. Абэ находился в городе Нара. Присутствующие услышали два выстрела.

Установлено, что в политика стреляли со спины. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Экс-премьер госпитализирован с огнестрельным ранением. Врачи зафиксировали у Абэ остановку сердца, а также отказ легких.

Нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и незамедлительно возвращается в Токио.

Токио, Зоя Осколкова

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