российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 января 2023, 09:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Прокуратура признала вменяемым Тэцую Ямагами, обвиняемого в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал TBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

42-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами был признан вменяемым прокуратурой префектуры Нара по результатам экспертиз. В ближайшее время подозреваемого переведут из закрытого медицинского учреждения в городскую тюрьму.

Синдзо Абэ был премьером с 2012-2020 годы. 8 июля 2022 года во время выступления в городе Нара политик получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице.

Предполагаемый убийца Абэ Тэцуя Ямагами объяснил после своего ареста, что преследовал бывшего премьер-министра за его предполагаемые связи с Церковью Объединения, также известной как «Секта Луны». Мать подозреваемого в прошлом делала крупные пожертвования этой религиозной организации, что привело к разорению ее семьи.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Государственные похороны Синдзо Абэ вызвали большую дискуссию в японском обществе / Бывший премьер-министр Японии скончался от полученных ранений / В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра

В рубриках

В мире, Политика, Скандалы и происшествия,