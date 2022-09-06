Государственные похороны Синдзо Абэ вызвали большую дискуссию в японском обществе

Япония заплатит около 1,7 млрд иен (12,1 млн евро) за государственные похороны своего бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в июле, – солидная сумма, которая рискует разжечь разногласия в обществе, сообщает «Фигаро». Японское правительство уже объявило о стоимости самой церемонии почти в 250 миллионов иен и предупредило, что окончательный счет будет выше из-за расходов на безопасность и прием многих иностранных высокопоставленных лиц. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 190 стран и территорий, в том числе около 50 глав государств и других почетных иностранных гостей, заявил во вторник официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Таким образом, расходы на обеспечение безопасности оцениваются в 800 миллионов иен, а затраты на прием иностранных высокопоставленных лиц – в 600 миллионов иен, сказал он.

Вскоре после убийства Синдзо Абэ 8 июля во время предвыборного митинга в Нара (западная Япония) премьер-министр Фумио Кисида заявил, что хочет организовать для него государственные похороны, дата которых была назначена на 27 сентября и пройти они должны в Токио. Однако дань такого ранга бывшему премьер-министру крайне редко встречается в Японии с послевоенного периода, прецедент относится к 1967 году. Абэ, который был премьером с 2012-2020 годы, довольно неоднозначно воспринимается в Японии в том числе в связи с его активной международной деятельностью. Его репутация была подпорчена и многочисленными политическими и финансовыми скандалами.

Согласно опросу, опубликованному в понедельник консервативной ежедневной газетой Yomiuri, 56% опрошенных высказались против государственных похорон Абэ. Некоторые граждане довольно враждебно относятся к государственному финансированию этой церемонии, в то время как другие выступают против, потому что считают, что это равносильно принуждению всего населения к прославлению Синдзо Абэ, а так делать категорически нельзя.

Напомним, что предполагаемый убийца Абэ Тэцуя Ямагами объяснил после своего ареста, что преследовал бывшего премьер-министра за его предполагаемые связи с Церковью Объединения, также известной как «Секта Луны».

Сообщается, что мать подозреваемого в прошлом делала крупные пожертвования этой религиозной организации, что привело к разорению ее семьи.

Токио, Елена Васильева

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