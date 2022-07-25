В Токио вдова Абэ попала в аварию

В Токио автомобиль, в котором ехала вдова убитого экс-премьера Синдзо Абэ, попал в аварию. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

ДТП произошло в районе Тиёда сегодня утром. Машина столкнулась с сопровождающим автомобилем полиции, когда тот резко затормозил перед выездом на другую полосу.

По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. Состояние Акиэ Абэ опасений не вызывает.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено 8 июля. Преступник дважды выстрелил из дробовика в спину политика во время выступления в городе Нара. 67-летний Абэ скончался в больнице.

Токио, Зоя Осколкова

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