Иркутянин утонул во время лодочной прогулки по Байкалу

Житель Иркутска утонул в Байкале после опрокидывания резиновой лодки. Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины, рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Иркутянин с другом отдыхал 1 сентября на берегу залива Мухор и решил прокатиться на резиновой весельной лодке. Во время прогулки лодка перевернулась, и 67-летний мужчина оказался в воде. Он был без спасательного жилета, не смог удержаться на воде и утонул.

Спасатели нашли его тело в пяти метрах от берега.

«Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)», – добавили в СКР.

Напомним, один человек утонул, когда лодка с рыбаками опрокинулась на Байкале. Еще двух оказавшихся в воде спасли другие рыбаки.

Иркутск, Наталья Рязанова

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