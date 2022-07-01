На Байкале рыбак выпал из лодки и утонул

Лодка с рыбаками опрокинулась на Байкале. Один человек утонул, двух спасли другие рыбаки.

Инцидент случился в ночь на 30 июня в местности Маяк. Моторная лодка опрокинулась, и рыбаки оказались в ледяной воде. Двое успели схватиться за лодку и продержались на плаву 40 минут до прибытия помощи, сообщает «Байкал-Daily».

34-летний житель села Ранжурово погиб. Спасатели продолжают поиск тела, но пока без результатов – акватория слишком большая.

Как сообщал «Новый День», на Чукотке два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Анадырь.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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