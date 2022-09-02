В Курске произошел пожар в торговом центре

В Курске загорелся торговый центр. Сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте работают пожарные, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 09:34. «На место происшествия были направлены пожарные, оперативная группа Главного управления, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы», – говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание произошло на втором этаже торгового центра. Площадь пожара – 20 квадратных метров. К тушению привлекались 36 человек и 11 единиц техники.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Курск, Зоя Осколкова

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