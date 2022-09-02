Руководитель и воспитатель детского сада лишились работы из-за грамот с гербом Украины

В Чите уволили воспитателя и руководителя детского садика, где детям выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщает министерство образования и науки Забайкальского края.

«Учредителем дошкольной организации – Комитетом образования Читы – проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, в ведомстве пообещали усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений и сотрудников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям.

Ранее в детском садике №73 в Чите участники конкурса «Мистер и мисс лето-2022» получили грамоты с украинской государственной символикой. У родителей внешний вид наградных листов вызвал вопросы.

Чита, Зоя Осколкова

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