В Ижевске мужчина напал на отдел МВД, ранены двое сотрудников

Молодой мужчина попытался поджечь здание отдела полиции в Ижевске. Во время задержания он ранил двух сотрудников ножом, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло около двух часов в ночь на 3 сентября. Мужчина бросил в сторону здания две бутылки с зажигательной смесью, и одна попала во входную группы. Сотрудники сумели сами быстро потушить огонь.

Патрульные остановили нападавшего, но во время задержания он выхватил нож и ранил двух полицейских. Другой сотрудник сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавший не угомонился, поэтому полицейскому пришлось выстрелить в него.

В больницу доставлены трое раненых: двое сотрудников и подозреваемый. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Личность нападавшего установили, это 25-летний Рустам М. В рюкзаке, который мужчина принес с собой, нашли еще четыре бутылки с зажигательной смесью, уточнил портал Udm-info.ru.

Напомним, в Нижнем Новгороде неизвестный пытался устроить поджог у здания управления Федеральной службы безопасности. Пострадавших нет.

Ижевск, Наталья Рязанова

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