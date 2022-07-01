В Нижнем Новгороде неизвестный пытался поджечь здание управления ФСБ

В Нижнем Новгороде неизвестный пытался устроить поджог у здания управления Федеральной службы безопасности. Пострадавших нет. Злоумышленника ищут.

Нападение произошло днем 30 июня, передает телеграм-канал «Baza». Неизвестный мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту на Малой Покровской улице и кинул в сторону КПП бутылку с зажигательной смесью.

Плане не сработал, пожара не произошло. Нападавший скрылся с места преступления. Теперь мужчину ищут правоохранительные органы.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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