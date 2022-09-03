СКР проверяет данные о серии нападений подростка-педофила под Хабаровском

Следственный комитет проверяет информацию о восьми изнасилованиях детей, в которых подозревают 13-летнего жителя поселка Уктур в Хабаровском крае. Подросток потерял телефон, в котором хранились фотографии и видеозаписи насилия над детьми.

Когда телефон нашли, материалы попали в соцсети и распространились по поселку. Жертвами домогательств стали семь детей – большинство мальчики, а также семилетняя племянница подозреваемого. Разразился скандал, вынудивший семью подозреваемого уехать из поселка.

«Проводится проверка о противоправных действиях 13-летнего мальчика. Материалы будут направлены для решения вопроса о принятии мер профилактики по отношению к несовершеннолетнему», – рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО Дарья Немцева.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый подросток с детства состоял на учете и был конфликтным.

Как сообщал «Новый День», следователи возбудили уголовное дело по факту насилия над младшими воспитанниками детского центра в Калининградской области. По версии сле6дствия, насилие совершали старшие воспитанники, а администрация не пресекала эти случаи, хотя знала о них.

Уктур, Наталья Рязанова

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