Снаряд взорвался на выставке боеприпасов на Украине

Два ребенка пострадали на выставке боеприпасов в Чернигове на Украине. Внезапно взорвался заряд для гранатомета.

Выставка проходила в центре города днем 3 сентября. Экспонаты расположили недалеко от исторического музея имени Василия Тарновского. Любой желающий мог увидеть боеприпасы, собранные на полях сражений после окончания активных боевых действий, передает «Вести.ру».

Около 13:30 часов выстрел для ручного противотанкового гранатомета сдетонировал и прогремел взрыв. Ранены двое детей, обоих доставили в больницу, где ими занимаются врачи.

Полиция разбирается в причинах случившегося.

Как сообщал «Новый День», украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка. В результате пострадали трое взрослых и ребенок.

Чернигов, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»