ВСУ обстреляли больницу в Донецке: пострадали 4 человека

Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецке. Под удар попало родильное отделение. После попадания снаряда загорелась крыша здания. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:13. Горела кровля здания больницы на площади 2х2 кв. м.
«В 10:32 пожар был ликвидирован. По оперативной информации, пострадало 4 человека, в том числе – один ребенок», – говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ горбольницы № 17 есть пострадавшие.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате сегодняшних обстрелов со стороны Украины в Куйбышевском районе Донецка погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения.
Накануне при массированном украинском артобстреле центра Донецка погибли пять человек, еще шестеро пострадали.
Донецк, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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