В Израиле обстреляли автобус с пассажирами

Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в районе Иорданской долины в Израиле. Четыре человека получили ранения, все доставлены в больницу.

Экстренные службы получили сигнал о нападении на автобус днем 4 сентября. Медики забрали с места происшествия четырех раненых. Двое пострадавших получили легкие ранения, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

Предварительно, автобус могли обстрелять из двигавшейся мимо машины. Полиция ищет нападавших, о происшествии известили военных.

Ранее в Иерусалиме мужчина открыл стрельбу по автобусу с паломниками у Стены Плача. Восемь человек пострадали, двое были тяжело ранены.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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