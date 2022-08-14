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Воскресенье, 14 августа 2022, 16:19 мск

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ЧП в Иерусалиме: мужчина расстрелял паломников около стены Плача и сдался полиции

В ночь на воскресенье в Иерусалиме мужчина открыл стрельбу по автобусу с паломниками возле гробницы царя Давида у Стены Плача, в результате чего, по меньшей, мере восемь человек получили ранения, двое из них – тяжелые.

Как пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию, среди пострадавших оказалась беременная женщина. Четверо раненых оказались членами одной семьи из США.

Поиски подозреваемого продолжались шесть часов, после чего он сам пришел в полицию. Стрелком оказался 26-летний житель Восточного Иерусалима. Помимо него арестованы три его родственника, включая мать мужчины, уточняет «Интерфакс».

Власти считают произошедшее терактом.

Иерусалим, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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