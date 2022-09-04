В Азербайджане семь туристов погибли в ДТП с автобусом

Восемь человек погибли, несколько пострадали при ДТП в селе Гюнешли Лерикского района Азербайджана. Микроавтобус с туристами врезался в бетонные ограждения и перевернулся, сообщает местное издание APA.

Авария случилась днем 4 сентября, когда туристы возвращались из святилища в селе Болады. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и автомобиль въехал в ограждение. От силы удара он перевернулся, вылетев на обочину.

Микроавтобус вмещал 18-20 человек, и большинство его пассажиров были пожилого возраста. Погибли семь туристов и водитель. Пострадавших доставили в больницу, ими занимаются врачи.

По факту ДТП проводится расследование.

Ранее туристический автобус попал в ДТП на западе Турции. Погибли два человека, 28 пассажиров получили различные травмы.

Баку, Наталья Рязанова

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