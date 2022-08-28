В Турции автобус с туристами попал в аварию

Туристический автобус попал в ДТП на западе Турции. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает агентство Haberler.

Авария произошла в городе Муданья. Автобус перевозил 47 пассажиров из Кютахьи. В какой-то момент водитель не справился с управлением, транспортное средство врезалось в ограждение и слетело с дороги.

В результате ДТП погибли два человека, 28 пассажиров получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницы Инегеля и Доманича.

На месте продолжают работать экстренные службы. Проводится расследование причин произошедшего. Предполагается, что у автобуса отказала тормозная система.

Анкара, Зоя Осколкова

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