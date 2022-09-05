Владелец Quick Air с семьей погиб при падении самолета в Балтийское море

Бизнесмен Карл-Петер Гриземанн находился на борту самолета, потерпевшего крушение над Балтийским морем. Владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air летел в Германию с женой, с двумя детьми и собаками, пишет испанская газета Diaria de Sevilla.

Вечером 4 сентября частный самолет Cessna 551 вылетел из испанского города Херес без указания аэропорта назначения. Борт сделал развороты в Париже и Кельне и направился через Балтику. В районе шведского острова Готланд самолет начал терять высоту и скорость и пропал с радаров. Диспетчеры получили сообщение, что в кабине возникли проблемы с давлением.

По данным издания, Гриземанн лично управлял самолетом. Однако отправленные на перехват борта истребители НАТО сообщили, что не смогли разглядеть кого-либо в кабине. Cessna 551 упал в море у побережья Латвии, но точное место падения пока не установлено. Латвийские власти отправили в море спасательное судно.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолет с пассажиром на борту упал в реку во время учебно-тренировочного полета. Пострадавших из салона вытащили очевидцы.

Москва, Наталья Рязанова

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