Житель Абакана хотел проверить дальность стрельбы пистолета и ранил девочку

В Абакане задержали мужчину, который ранил 12-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел на улице Ломоносова. Девочка вместе с подругой шла в магазин канцелярских товаров. По пути она почувствовала боль в бедре. Школьницу доставили в больницу, где у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Спустя несколько дней удалось установить личность подозреваемого. «Им оказался 37-летний местный житель, который рассказал, что так он хотел проверить дальность стрельбы из своего оружия», – сообщили в СКР.
Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Абакан, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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