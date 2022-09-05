Житель Абакана хотел проверить дальность стрельбы пистолета и ранил девочку

В Абакане задержали мужчину, который ранил 12-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на улице Ломоносова. Девочка вместе с подругой шла в магазин канцелярских товаров. По пути она почувствовала боль в бедре. Школьницу доставили в больницу, где у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Спустя несколько дней удалось установить личность подозреваемого. «Им оказался 37-летний местный житель, который рассказал, что так он хотел проверить дальность стрельбы из своего оружия», – сообщили в СКР.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Абакан, Зоя Осколкова

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