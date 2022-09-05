В Туве отчим и пасынок устроили драку на топорах на детской площадке

Два жителя Кызыла оказались под арестом после драки на топорах на детской площадке. Видеозапись происшествия разошлась по соцсети и заинтересовала правоохранителей.

Пьяный 23-летний мужчина 30 августа решил выместить обиды на 49-летнем отчиме и бросился на него с двумя топорами. Мужчина выбежал на улицу, пытаясь спастись, но пасынок догнал его на детской площадке во дворе. Драку разняли прохожие, а полиция провела проверку инцидента, пояснили в МВД республики.

В результате молодой тувинец за мелкое хулиганство получил шесть суток ареста, а его отчим – пять как жертва нападения.

Напомним, девятилетний мальчик оказался в реанимации с травмами головы и разрывом селезенки после конфликта на детской площадке в Санкт-Петербурге.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»