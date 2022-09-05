В Афганистане в ночном землетрясении погибли люди

По меньшей мере 6 человек погибли и еще 9 получили ранения на востоке Афганистана в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла. Согласно данным американского геосейсмического института USGS, толчки зафиксированы ночью – в 02.30 по местному времени.

Как сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям режима талибов Шарафуддин Муслим, землетрясение ощущалось в провинциях Кабул, Лагман, Кунар и Нангархар. Все жертвы находятся в провинции Кунар, недалеко от границы с Пакистаном.

Сегодня «Новый День» также сообщал о землетрясении в Китае, там, по уточненным данным, погибло 7 человек.

Москва, Елена Васильева

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