В Китае 21 человек погиб при землетрясении

Власти Китая сообщили предварительное число жертв землетрясения, случившегося 5 сентября. Подтвердилась смерть 21 человека, поисково-спасательные работы продолжаются, передает агентство «Синьхуа».

Более 30 человек ранены, ими занимаются медики. Более 530 спасателей и пожарных направлены в пострадавший район. Из соседних местностей доставили палатки, одеяла, раскладные кровати для размещения пострадавших.

Подземные толчки случились в гористой местности и вызвали обвалы, приведшие к смертям и повреждениям домов. Поток камней засыпал участок одной из сельских дорог, пока движение не восстановлено. В результате землетрясения произошли перебои с электричеством и связью, ведут восстановительные работы.

Как сообщал «Новый День», землетрясение магнитудой 6,6 произошло в горной провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки были зарегистрированы в 12:52 по местному времени на глубине 10 км под городом-районом Кандин.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»