Недовольный разводом калининградец выбросил жену из окна

Житель Калининграда выбросил из окна четвертого этажа жену, с которой планировал развестись. Женщина осталась жива, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Калининградской области.

По версии следствия, вечером 2 сентября супруги ссорились из-за предстоящего развода. Они стояли на кухне рядом с открытым окном. В пылу ссоры 42-летний мужчина силой вытолкнул 35-летнюю жену из окна их квартиры на 4-м этаже.

Женщина выжила, ее с множественными травмами доставили в больницу. Полиция задержала ее мужа по подозрению в попытке убийства.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался», – рассказали в СКР.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего сына. Мальчик жив, с тяжелыми травмами находится в больнице.

Калининград, Наталья Рязанова

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