Мать и четверо детей погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Бийском районе Алтайского края. Еще один человек с травмами доставлен в больницу.

Авария случилась около 21:55 часов 5 сентября на 378-м км «Чуйского тракта». По данным ГУ МВД региона, машины двигались в одном направлении, когда столкнулись. В прокуратуре края уточнили, что легковушка «Хонда Степ Вагон» выехала на встречную полосу, где врезалась в порожний бензовоз.

В результате ДТП погибли женщина 1987 года рождения, сидевшая за рулем легковушки, и ее дети в возрасте от 3 до 16 лет. Водителя бензовоза отвезли в больницу.

Прокуратура края проводит проверку для оценки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Следователи вместе с сотрудниками ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП. Управление СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в ведомстве.

Под Ярославлем бригада скорой помощи погибла в массовой аварии с бензовозом. Столкнулись бензовоз, ехавшая на вызов машина скорой помощи и легковушка «Лада».

Бийск, Наталья Рязанова

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