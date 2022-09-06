Спасатели эвакуировали троих выживших с Ключевской сопки

Трое выживших участников восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке эвакуированы бортом МЧС. Об этом сообщает Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Вертолет МЧС Ми-8 доставил двух туристов и гида в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Предполагается, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский, передает ТАСС.

Решение о способе эвакуации тел участников похода на вулкан, которые, предположительно, находятся на высоте 4150 метров, будет принято дополнительно.

Утром 6 сентября спасатели добрались до домика вулканологов на высоте 3300 метров, где обнаружили двух туристов и гида, которые выжили после восхождения группы из 12 человек на Ключевскую сопку. По информации спасателей, двое туристов здоровы, гид получил обморожение конечностей.

Напомним, группа из десяти туристов из семи российских регионов с двумя гидами начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. 2 сентября девять человек направились к вершине вулкана, а другие остались в лагере. При восхождении шесть человек сорвались в пропасть и погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Накануне стало известно, что еще трое туристов замерзли. Таким образом, общее число жертв достигло 9.

По факту гибели альпинистов было возбуждено второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек» (ч.3 ст.238 УК РФ). В Новосибирске по поручению следователя следственного управлениями СК РФ по Камчатскому краю в понедельник задержали директора турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение на Ключевскую сопку. «В настоящее время с ним продолжают работать следователи СК России. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении СУ СКР по Камчатке.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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