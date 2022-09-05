По делу о гибели туристов на Камчатке задержан директор турфирмы

В Новосибирске задержан директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где при восхождении погибли туристы.

«Обыски прошли, его (директора – прим. ред.) задержали», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Тем временем прокуратура Новосибирской области начала проверку ООО «Экстрим тайм», которая организовала восхождение туристов на вулкан.

«Прокуратура с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, группа из десяти туристов из семи российских регионов с двумя гидами начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. 2 сентября девять человек направились к вершине вулкана, а другие остались в лагере. При восхождении шесть человек сорвались в пропасть и погибли. Сегодня стало известно, что еще двое туристов замерзли. Таким образом, общее число жертв достигло 8. Оставшиеся трое туристов находятся в домике вулканологов. Выжившие ждут спасателей. Судьба еще одного туриста остается неизвестной. По данным ряда телеграм-каналов, он погиб.

Добавим, что сегодня, 5 сентября, вертолет Ми-8 с четвертой попытки высадил группу спасателей на вулкан Ключевская сопка. Спасатели уже поднялись на высоту 2 000 метров. Выжившие туристы находятся на высоте 3 300 м.

Новосибирск, Наталья Петрова

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