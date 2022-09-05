Число погибших на Ключевской сопке туристов выросло до 8. Спасатели добрались до вулкана

По последним данным правительства Камчатки, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли 8 туристов. Ранее сообщалось о шести жертвах.

«Количество погибших увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь», – сообщили ТАСС в региональном правительстве.

Тем временем спасателям с четвертой попытки удалось высадиться на вулкане. Вертолет доставил личный состав поисково-спасательного отряда на отметку 1 663 м, сообщает региональное управление МЧС РФ. Высадить их на большей высоте не удалось из-за штормового ветра и пепла, который поднимается со склонов вулкана.

В настоящее время спасатели начали восхождение на вулкан. К полуночи они планируют добраться до отметки 3 300 м, где расположен лагерь выживших туристов. С рассветом спасатели продолжат путь до отметки 4 158 м, места гибели туристов.

Напомним, группа из десяти туристов с двумя гидами начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. Организовала тур компания из Новосибирска, наняв гидов не с Камчатки. 2 сентября девять человек направились к вершине вулкана, а другие остались в лагере. При восхождении шесть человек сорвались в пропасть.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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