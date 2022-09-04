На Камчатке вертолет повторно вылетел за пострадавшими альпинистами

Спасатели и медики повторно отправились на Ключевскую сопку для помощи пострадавшим альпинистам. Число погибших туристов выросло до шести человек, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось о пяти погибших и двух пострадавших: один человек находился без сознания, второй сломал ногу.

«Четыре человека в сознании, но у одного сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники», – сказал представитель ведомства.

Накануне облачность и ветер помешали приземлиться вертолету из Центра медицины катастроф. Спасателям все равно придется проделать часть пути пешком, поскольку выше по склону нет площадки для посадки вертолета и там не пройдет колесная техника.

Напомним, группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение 30 августа. 2 сентября девять человек пошли к вершине вулкана, а другие остались в лагере на высоте 3,3 тыс. метров. На высоте почти 4,2 тыс. метров несколько человек сорвались со склона. Пятеро разбились насмерть. Прокуратура проводит проверку случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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