Пятеро туристов погибли на Ключевской сопке

Пять человек погибли, двое пострадали при восхождении группы туристов на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. В группе были альпинисты из Москвы, Новосибирской и Владимирской областей, Алтайского, Приморского, Камчатского краев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Один из гидов 3 сентября сообщил о происшествии по спутниковому телефону. По данным им координатам вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту, чтобы забрать пострадавших и выживших. Позже будет решаться вопрос о том, как снять с горы тела погибших.

Группа из десяти туристов с двумя гидами начала восхождение 30 августа. Организовала тур компания из Новосибирска, наняв гидов не с Камчатки. 2 сентября девять человек пошли к вершине вулкана, а другие остались в лагере на высоте 3,3 тыс. метров.

На высоте почти 4,2 тыс. метров несколько человек сорвались со склона. Пятеро разбились насмерть, один находится без сознания. Один из гидов сломал ногу.

«Туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. Подробности происшествия выясняются. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС», – пояснили в пресс-службе правительства Камчатки.

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью людей и взяла на контроль проверочные мероприятия следователей. Сотрудники оценят организацию и проведение туристического тура, сообщили в ведомстве.

Ранее при восхождении на Пальмир погибли два туриста из России и Киргизии. Они отравились угарным газом, ночуя в палатке.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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