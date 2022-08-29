Россиянин и киргиз погибли на Памире

Два альпиниста погибли при восхождении на Пик Ленина на Пальмире. Один из погибших был гражданином России.

Россиянин и киргиз поднялись на высоту 6 100 метров и заночевали на склоне. Они спасли в одной палатке и отравились угарным газом.

«В лагере альпинистов скончались 38-летний гражданин России и 41-летний гражданин Киргизии. Они скончались от отравления угарным газом», – рассказали в УВД Ошской области Киргизии «Интерфаксу».

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек. Спасатели ведут работы по спуску с горы тел.

Как сообщал «Новый День», в Каменске-Уральском в Свердловской области погибла альпинистка-любительница. Женщина поднималась на «Городские скалы», но сорвалась и разбилась насмерть.

Бишкек, Наталья Рязанова

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