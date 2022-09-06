Москвичка получила пулю в голову за выгул собаки без намордника

В Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника.

Инцидент произошел поздно вечером 5 сентября в поселении Вороновское, сообщает РЕН ТВ. Супружеская пара выгуливала собаку. Во время прогулки неизвестный сделал им замечание за то, что пес был без намордника. В диалог с незнакомцем вступила женщина. В какой-то момент тот выстрелил ей в голову. От полученного ранения 49-летняя женщина скончалась. Такую версию озвучил правоохранителям муж застреленной женщины, уточняет телеграм-канал «112». По утверждению мужчины, он не запомнил как выглядел убийцы, видел только его силуэт.

По данным телеграм-канала, 52-летний муж убитой является пенсионером МВД. В ночь на 6 сентября в его доме прошли обыски. Был изъят травматический пистолет, патроны и одeжда, в которой нахoдился мужчина в момeнт происшествия.

В настоящее время следователи провeряют достовeрность версии экс-силовика.

Об убийстве женщины в Новой Москве также сообщает столичное управление Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«По данным следствия, вечером 5 сентября на участке местности вблизи деревни Троица поселения Вороновское города Москвы, обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области головы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты сегодня утром продолжили работу на месте происшествия. Назначены все необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления.

Москва, Наталья Петрова

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