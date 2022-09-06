Разорвался 21 снаряд: ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино со стороны украинских войск. По его данным, в населенном пункте разорвался 21 снаряд.

«Горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен», – написал глава региона в Telegram. Он пообещал сообщить подробности позже.

Вечером 5 сентября поселок Теткино в Глушковском районе в очередной раз подвергся обстрелу со сторону ВСУ. «Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», – сообщил губернатор. В результате украинской атаки повреждены несколько домовладений: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки.

Украинская армия регулярно обстреливает приграничные территории Курской области. На территории региона действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

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