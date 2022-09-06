Ставрополец надругался над четырехлетней девочкой

Мужчина надругался над четырехлетней девочкой в Новопавловске Ставропольского края. Он заманил ребенка в кусты обещанием угостить конфетами, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Вечером 4 сентября девочка каталась на самокате недалеко от своего дома. Мужчина обещанием сладостей заманил ребенка в кусты, где совершил иные действия сексуального характера.

Подозреваемый скрылся, но попал на уличные видеокамеры. Его объявили в федеральный розыск, а с помощью видеозаписи опознали и нашли. Следователи сообщили о задержании подозреваемого 6 сентября.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 12 лет). Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство о заключении под стражу», – пояснили в ведомстве.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Свердловской области в суд передано дело местного жителя, обвиненного в растлении дух мальчиков. Мужчине вменяется шесть эпизодов сексуального насилия в отношении детей.

Новопавловск, Наталья Рязанова

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