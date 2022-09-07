На Багамах акула убила женщину

Туристка из США погибла после нападения акулы рядом с Багамскими островами. Акула бросилась на женщину на виду у других отдыхающих.

58-летняя жительница Пенсильвании с семьей отправилась в семидневный морской круиз. В районе острова Нассау она отправилась поплавать с маской и дыхательной трубкой, и в этот момент на нее напала акула.

Родственники видели нападения и вызвали помощь. Большинство травм пришлись на верхнюю часть тела пострадавшей. Женщину доставили в больницу, но врачи не смоги ее спасти, передает «Вести.ру».

Ранее в Египте две женщины стали жертвами нападения акулы к югу от Хургады. Власти Египта закрыли участок Красного моря в этом районе.

Нассау, Наталья Рязанова

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