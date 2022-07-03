Власти Египта рассказали о второй погибшей от нападения акулы

Две женщины стали жертвами нападения акулы в Сахль-Хашиш к югу от египетской Хургады. Власти Египта закрыли участок Красного моря в этом районе, сообщило министерство окружающей среды Египта.

«Как только было получено сообщение, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш… губернатор Красного моря Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе», – цитирует сообщение ТАСС.

Подробности второго нападения акулы на женщину не приводятся. Специальная рабочая группа изучает обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Новый День», женщина потеряла конечность в результате нападения акулы. Пострадавшая была гражданкой Австрии, но постоянно проживала в Египте. Позже женщина умерла в больнице.

Хургада, Наталья Рязанова

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