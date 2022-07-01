На Египетском курорте акула откусила купальщице руку и ногу

На египетском курорте Хургада в районе Сахль Хашиш акула напала на туристку и откусила ей руку и ногу, – сообщает РИА Новости.

В российском генконсульстве в Хургаде сообщили: «Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России».

По информации источника РИА Новости, пострадавшая является гражданкой Австрии. В данный момент она госпитализирована.

Сообщается, что в связи с инцидентом, начиная с пятницу, 1 июля, на побережье от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка.

Хургада, Иван Бабурин

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