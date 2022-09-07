Во Вьетнаме 12 человек погибли при пожаре в караоке-баре

По меньшей мере 12 человек погибли, 11 пострадали в результате пожара в караоке-баре на юге Вьетнама. В здании находились около 40 человек, когда огонь и дым перекрыли все выходы.

Пожарные все еще устанавливают очаг возгорания, но огонь быстро охватил второй и третий этажи популярного бара вечером 6 сентября. Лестницу заволокло дымом, и люди не смогли покинуть здание. Около 40 человек, включая сотрудников, оказались в ловушке. Люди прыгали из окон и балконов, спасаясь от огня. Пострадавшие с переломами доставлены в больницу.

Спасатели все еще осматривают место пожара. Пока подтверждена смерть 12 человек, их личности устанавливают, передает Channel News Asia.

Пожар стал самым смертоносным с 2018 года, когда в жилом комплексе в Хошимине случилось возгорание, унесшее жизни 13 человек.

В Таиланде жертвами пожара в ночном клубе стали 13 человек. Медицинская помощь понадобилась 35 пострадавшим.

Ханой, Наталья Рязанова

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