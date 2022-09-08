В Канаде мужчина зарезал одного прохожего и ранил двух

В Канаде произошло очередное нападение с ножом на прохожих. Инцидент случился в городе Эдмонтон (провинция Альберта). По информации полиции, злоумышленник убил одного прохожего и ранил двух, после чего скрылся. Пострадавшие получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Людей атаковал белый мужчина в темной толстовке. Свидетели описывали его внешний вид как «растрепанный и неопрятный». Правоохранители считают, что нападения носили случайный характер.

В связи с произошедшим полиция призвала местных жителей не покидать дома.

По последним данным, правоохранители арестовали подозреваемого в нападениях. Им оказался 25-летний горожанин Кларенс Лоуренс, сообщают канадские СМИ. Его задержали в почти двух километров от места преступления. Пока нет информации о том, предъявлены ли Лоуренсу какие-либо обвинения.

Ранее в понедельник, 5 сентября, Канаде двое братьев убили десять человек и ранили не менее 15. В тот же день один из нападавших был найден мертвым. 7 сентября был задержан второй участник резни. Вскоре после задержания он совершил суицид, пишет The Guardian.

Оттава, Наталья Петрова

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