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Конфликт на Украине

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Понедельник, 5 сентября 2022, 09:01 мск

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10 убитых и 15 раненых: в Канаде двое мужчин устроили массовую резню

В Канаде двое мужчин убили десять человек и ранили не менее 15. Злоумышленников разыскивают. Об этом сообщает City News со ссылкой на правоохранительные органы.

Нападение произошло в резервации индейцев кри и деревне Уэлдон в канадской провинции Саскачеван. Подозреваемые использовали холодное оружие. Мотивы преступников устанавливаются.

В полиции считают, что преступление совершили Дэмиен и Майлз Сандерсы. По всей видимости, они на автомобиле пытаются скрыться от правоохранителей. Поэтому было решено расширить их поиски на соседние провинции Альберта и Манитоба.

Местным жителям рекомендовали укрыться в домах и не вступать в контакты с незнакомцами.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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