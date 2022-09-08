Владельцы фейкового центра для наркоманов в Омске поедут в колонию строгого режима

Трое организаторов фиктивного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых в Омской области приговорены к длительным срокам в колонии строгого режима. Апелляционный суд подтвердил законность приговора Омского областного суда в отношении преступной группы.

В 2017-2019 годах в поселках Чернолучье и Камышловский осужденные устроили так называемые центры реабилитации, куда людей привозили против их воли. Чтобы удерживать «пациентов», использовались наручники, на окнах установили решетки, а все комнаты запирались на ключ. При этом так называемое лечение проводил люди без медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность.

Приговор был вынесен в апреле. В зависимости от роли в преступной деятельности все трое были признаны виновными в групповых похищениях и незаконном лишении свободы. Сами подсудимые так и не сознались в содеянном.

«Суд назначил организатору преступной деятельности наказание в виде 12 лет лишения свободы, двум другим соучастникам – 10 лет и 9 лет в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре Омской области.

Как сообщал «Новый День», в Новосибирске 25 человек пострадали от сотрудников поддельного медцентра, которые держали взаперти наркоманов, алкоголиков и игроманов под предлогом лечения от зависимости.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»