В Новосибирске лжецентр для реабилитации похищал пациентов и держал взаперти

Следователи в Новосибирске передали в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников поддельного медцентра, которых обвинили в похищении людей. Обвиняемые держали взаперти наркоманов, алкоголиков и игроманов под предлогом лечения от зависимости.

По данным следствия, группа из пяти человек организовала лжецентр по реабилитации лиц с зависимостью. Они создали некоммерческую организацию, чтобы замаскировать свои действия. «Пациентов» насильно забирали из дома и отвозили в лжеклинику, где держали в запертых комнатах.

«Все входы были оборудованы замками, окна были без ручек и оборудованы металлоконструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки», – сообщили в Следственном комитете.

От действий преступной группы пострадали 25 жителей Новосибирской области.

38-летний подозреваемый и его напарник 35 лет согласились сотрудничать со следствием, их дело по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ выделили в отдельное производство. Остальные подозреваемые не признали вины, расследование их дела продолжается.

Как сообщал «Новый День», в Уфе задержали бандитов за похищение 12 человек. Подозреваемые угрожали заложникам оружием, избивали и требовали деньги за освобождение.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 07.09.21

Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии. / Лжецелительница и ее дочь отправятся в колонию за обман стариков (ФОТО). / На Алтае дети облили друга бензином и подожгли. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»