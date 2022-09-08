В США парень весь день терроризировал город, убивая в прямом эфире

Житель американского города Мемфис целый день держал город в страхе, стреляя в людей во время прямого эфира в соцсети. К концу дня четыре человек погибли, трое были ранены, передает телеканал CBS.

19-летний Эзекиль Келли начал нападать на людей утром 7 сентября и продолжал весь день, пока вечером его не задержали на угнанной машине. Свои поступки он транслировал в соцсеть в прямом эфире. Позже администраторы соцсети удалили видео.

Из-за угрозы в городе на день приостановили движение общественного транспорта и отменили бейсбольный матч младшей лиги. Горожан попросили по возможности не выходить на улицу. Одним из мест перестрелок был кампус университета Мемфиса.

Полиция не уточняет состояние раненых и не открывает, была ли связь между жертвами. По данным телеканала, в 2020 году Эзекилю Келли уже обвиняли в попытке убийства.

Напомним, жительница Красноярского края на камеру избивала своего полуторогодовалого сына-инвалида и отправляла ролики бывшему мужу, с которым осталась в неприязненных отношениях после развода.

Мемфис, Наталья Рязанова

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