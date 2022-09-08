В Ливане во дворе министра взорвалась бомба

Взрывное устройство сработало во дворе дома и.о. министра труда Ливана Али Хамии. По предварительным данным, никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на пресс-службу министра.

Бомбу заложили в саду рядом с домом министра в деревне Тарая, в восточной части долины Бекаа. Взрывчатке обеспечили детонацию по проводам, проложенным по саду. Служба безопасности установила, что целью был министр, но в момент взрыва его не было дома. Сад также был пуст, поэтому никто не пострадал.

По данным агентства, в восточной части долины Бекаа преступность традиционно выше, чем в остальных районах. Но число нападений увеличилось в связи с продолжающимся в стране экономическим кризисом, который привел три четверти населения Ливана за черту бедности.

Предварительно, покушение могло быть связано именно с недовольством граждан экономической ситуацией. Также рассматривается версия борьбы между политическими партиями за места в новом правительстве страны.

Ранее бразилец попытался убить премьер-министра Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Пистолет дал осечку, политик не пострадала.

Москва, Наталья Рязанова

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