Двое взрослых погибли, ребенок пострадал в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону

Два человека погибли, два пострадали в результате массового ДТП в Ростовской области. Среди пострадавших семилетняя девочка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 17:00 часов на 320-м км автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский. Столкнулись четыре автомобиля. Предварительно, КАМАЗ превысил скорость и врезался в стоящий на светофоре ВАЗ 2114, который отбросило на стоящую перед ней Toyota Camry. А иномарку силой удара толкнуло в КАМАЗ, тоже ждавший зеленого света на светофоре.

«Погибли водитель и женщина-пассажир автомобиля ВАЗ 2114. Пострадали пассажиры Toyota Camry: женщина и девочка семи лет, которые доставлены в медицинское учреждение», – цитирует сообщение ГИБДД ТАСС.

Ранее на трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП с участием «Хендэ Солярис», «Нивы» и «Лады Гранта». Два человека пострадали.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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