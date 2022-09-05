На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП

На 190-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень произошло массовое ДТП. Здесь столкнулись «Хендэ Солярис», «Нива» и «Лада Гранта». Из-за аварии затруднено движение под Тюменью, в районе поворота на медгород, в сторону выезда из Тюмени.

«Предварительно, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, через пластиковые ограждения, столкнулся с «Нивой», затем произошло столкновение с «Ладой». В аварии, предварительно, ранены два человека. Один из них, водитель «Нивы» заблокирован в искореженной машине, у него, возможно, тяжелые повреждения», – сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Оперативные службы на Червишевском тракте ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники ГИБДД регулируют движением вручную, пропуская легковой транспорт, следующий из Тюмени, по обочине. Грузовики пока стоят.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»