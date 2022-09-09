В Приморье тайфун отрезал 40 поселений от дорог

Автосообщение прервано с 40 поселениями в Приморском крае из-за поврежденных тайфуном «Хиннамнор» дорог. Около тысячи домов подтоплены, повреждены мосты, линии электропередач, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 41 населённом пункте подтоплен 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, а также отрезаны от дорожного сообщения 40 населённых пунктов. На 9 сентября запланировано привлечение трёх вертолётов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов», – пояснили в ведомстве.

Наиболее сложная обстановка сложилась в поселках Преображение и Лазо.

Дорожные службы расчищают дороги от наносов мусора, насыпают объездные пути и ведут ремонт полотна. Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения населенных пунктов. К некоторым местам обрывов рабочих пришлось доставлять тяжелой техникой, потому что дороги размыло.

Более 400 человек и 252 единицы техники привлечены к ликвидации последствий тайфуна. Представители приморской территориальной подсистемы РСЧС помогают в расчистке улиц, откачке воды, раздают людям продукты, хлеб и воду, переносные газовые плиты и баллоны к ним.

Напомним, в японской префектуре Окинава эвакуировали более 100 тыс. человек в преддверии тайфуна «Хиннамнор».

Владивосток, Наталья Рязанова

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