На Алтае подростка убило футбольными воротами

В Алтайском крае подросток погиб в результате падения футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам следствия, трагический случай произошел вечером 8 сентября в селе Алтайское. 16-летний студент местного колледжа со своим другом находились на стадионе «Темп». Юноша в какой-то момент решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот. В этот момент металлическая конструкция, которая была прикреплена к земле, упала вниз и придавила подростка. От полученных травм студент скончался на месте происшествия.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ребенок получил травму во время игры в футбол. На мальчика упали ворота. Ребенка госпитализировали с тяжелой травмой головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

Барнаул, Наталья Петрова

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