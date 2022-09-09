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Пятница, 9 сентября 2022, 11:49 мск

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Китаец два дня летал на оторвавшемся воздушном шаре

Китаец два дня провел на воздушном шаре, который отвязался от якоря. Он пролетел 320 км, пока корзина не опустилась на землю недалеко от границы с Россией.

Двое рабочих использовали воздушный шар для сбора кедровых орехов в китайской провинции Хэйлунцзян. Шар вдруг сорвался с привязи и стал подниматься. Один рабочий успел выпрыгнуть из корзины, а второй замешкался и уже не смог спрыгнуть без угрозы разбиться, пишет The Guardian.

Шар пробыл в воздухе два дня и пролетел порядка 320 км от того места, где был привязан. Все это время спасатели занимались поисками пропавшего рабочего и связались с ним по мобильному телефону. По их указаниям, мужчина медленно сдувал шар, чтобы вернуться на землю.

Шар приземлился в районе Фанчжэн, недалеко от границы с Россией. Рабочий жив и не пострадал, только пожаловался на боли в пояснице, поскольку ему пришлось два дня провести стоя.

Как сообщал «Новый День», в Бразилии рыбак 11 дней дрейфовал в холодильнике, в который успел забраться при кораблекрушении.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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