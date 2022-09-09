«Треть под водой»: генсек ООН призвал помочь подтопленному Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество помочь пострадавшему от наводнений Пакистану. Число погибших от стихии в стране достигло 1391 человека.

Гутерреш прибыл в Пакистан 9 сентября и поделился первыми впечатлениями в сервисе микроблогов. По его мнению, Пакистан одним из первых попал в климатическую катастрофу, которая может грозить всему миру.

«Я обращаюсь к международному сообществу за массовой поддержкой для Пакистана после климатической катастрофы. Сегодня это Пакистан. Завтра это может быть ваша страна», – написал глава ООН в соцсети.

По оценкам пакистанских властей, треть страны до сих пор затоплена после нескольких месяцев ливней, вызвавших наводнения и обвалы. Число жертв выросло до 1391 человека, пострадавших – до 12,7 тыс. человек. Всего наводнения затронули более 3,3 млн человек. Ущерб от стихии оценили в 10 млрд долларов. Стране грозит голод из-за затопленных посевов.

Исламабад, Наталья Рязанова

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